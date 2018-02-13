В честь пятилетия со дня падения метеорита челябинцам разрешат прикоснуться фрагменту

Фото с сайта vk.com

Дотронуться до космического камня можно будет в Историческом музее в течение 40 минут - с 9 часов 20 минут до 10.00. С самого открытия билеты на посещение основной экспозиции для всех будут продаваться с 50-процентной скидкой.

Экскурсоводы расскажут о челябинском метеорите и о других самых известных небесных телах, когда-либо упавших на территории России.Кроме того, посетителей, которые сделают в этот день селфи с легендарным метеоритом и выложат в соцсетях снимок с хештегами #5летназемле #метеоритвмузее, на выходе из музея ждет подарок - оригинальный сувенир.

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Фото с сайта vk.com

Все новости за 13.02.2018 г.»