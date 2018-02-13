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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
10-летний школьник в Челябинской области упал с девятого этажа и выжил
13.02.2018 г. 12:46
Фото с сайта rfdeti.ru
Все случилось в понедельник, 12 февраля, в Магнитогорске. Ребенок упал с крыши девятиэтажного дома по улице 50-летия Магнитки. У него черепно-мозговая травмы и высотные травмы. Следователи выясняют причины и все обстоятельства произошедшего.
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Фото с сайта rfdeti.ru