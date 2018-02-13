Дмитрий Песков прочитает лекцию в Челябинске на открытии «Точки кипения»

Фото с сайта nsu.ru

В парке информационных технологий заработает новая площадка для обсуждения вопросов развития цифровой индустрии и технологического предпринимательства.

Ключевыми мероприятиями двух дней 26-27 февраля станут лекция директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Пескова, экспертная панель «Эволюция образования: социальные лифты цифровой экономики» и стратегическая сессия «Создание региональной сетевой системы "Развитие человеческого капитала": определение основных системных разрывов».

В течение двух дней будут работать экспозиция роботов «Андроидная техника» и музей для детей и взрослых «Эксперементус», сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.

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Фото с сайта nsu.ru

Все новости за 13.02.2018 г.»