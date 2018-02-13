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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Дмитрий Песков прочитает лекцию в Челябинске на открытии «Точки кипения»
13.02.2018 г. 12:36
В парке информационных технологий заработает новая площадка для обсуждения вопросов развития цифровой индустрии и технологического предпринимательства.
Ключевыми мероприятиями двух дней 26-27 февраля станут лекция директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Пескова, экспертная панель «Эволюция образования: социальные лифты цифровой экономики» и стратегическая сессия «Создание региональной сетевой системы "Развитие человеческого капитала": определение основных системных разрывов».
В течение двух дней будут работать экспозиция роботов «Андроидная техника» и музей для детей и взрослых «Эксперементус», сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.
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Фото с сайта nsu.ru
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