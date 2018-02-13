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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Челябинца Мурата Гассиева признали лучшим боксером года в России
13.02.2018 г. 12:22
В понедельник, 12 февраля, в Москве состоялась пятая официальная церемония награждения Национальной премии «Звезда бокса». В этом году спортсменов чествовали в 13 номинациях, причем сразу три статуэтки достались представителям южноуральского профессионального бокса. Мурат Гассиев получил две престижные награды. Он выиграл в номинациях «Боксер года» и «Лучший нокаут».
Студент УралГУФК, являющийся чемпионом мира IBF и WBA Super в первом тяжелом весе, совсем недавно прогремел на всю страну, одержав яркую победу над кубинцем Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии на ринге в Сочи. Помимо Мурата Гассиева, престижную статуэтку премии «Звезда бокса» получил и челябинский спортсмен Сергей Ковалев. Чемпион мира WBO в полутяжелом весе признан лучшим в номинации «Возвращение года», сообщили в пресс-службе компании "Урал Бокс Промоушен".
Фото: Федерация бокса России
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Фото: Федерация бокса России
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