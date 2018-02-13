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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
В челябинскую больницу привезли младенца с разбитой головой
13.02.2018 г. 12:05
Фото с сайта irkutsk.news
4-месячного мальчика доставили в лечебное учреждение Тракторозаводского района в пятницу, 9 февраля. Врачи диагностировали у ребенка травму головы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта irkutsk.news
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