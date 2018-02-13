В челябинскую больницу привезли младенца с разбитой головой

Фото с сайта irkutsk.news

4-месячного мальчика доставили в лечебное учреждение Тракторозаводского района в пятницу, 9 февраля. Врачи диагностировали у ребенка травму головы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

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Фото с сайта irkutsk.news

Все новости за 13.02.2018 г.»