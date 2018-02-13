Сотрудницу банка осудят за оформленный на чужой паспорт кредит на 150 тысяч рублей

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

27-летняя сотрудница банка в Коркино воспользовалась паспортными данными клиентки финансовой организации, составила фиктивную анкету заемщика на свое имя и поддельный кредитный договор на сумму около 150 тыс. руб. Банк на открытый лицевой счет перечислил деньги, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

На финансового консультанта было заведено уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения. Оно направлено на рассмотрение в Коркинский горсуд, сообщили в областной прокуратуре. Представитель банка подал гражданский иск, в обеспечение которого на имущество обвиняемой стоимостью 13 тыс. рублей наложен арест.

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Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

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