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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Челябинская короткометражка про деньги и мечты стала победителем кинофестиваля в Сочи
13.02.2018 г. 11:50
Средства на съемки и монтаж ленты "100 рублей на мечту" были собраны добровольцами. Лента стала победителем в номинации "Лучший короткометражный фильм" на втором международном фестивале Sochi Film Festival. Всего в программе конкурса было представлено 45 картин. Фильм "100 рублей на мечту" был снят летом 2017-го в Челябинске. Там задействованы актеры местных театров. "Главная тема фильма — мечта", — отметил режиссер ленты Иван Артемов.
«Существует некое ток-шоу, в котором гости приходят и рассказывают о своих мечтах, и зрители, если им эта мечта понравилась, жертвуют свои деньги на осуществление мечты. По договору у нас 100 фестивалей за год. США, Европа и Россия. В прокат фильм не выйдет, это коммерческий проект. Будет открытый показ ближе к весне, лету», — рассказал режиссер фильма Иван Артемов.
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Фото с сайта vk.com/namechtufilm
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