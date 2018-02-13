В Челябинской области фиксируют дефицит IT-специалистов

Фото с сайта mosopora.ru

На одну вакансию в сфере компьютерных технологий приходится 2,5 человека. Гармоничным соотношением спроса и предложения считается показатель, который в целом наблюдается на рынке труда региона, — 4,9 человека на одно место.

По данным hh.ru, чаще всего работодатели IT-сферы ищут программистов-разработчиков. Эти вакансии составляют 40% от общего числа предложений. Кроме того, в данной сфере востребованы инженеры и специалисты в области продаж. Программистам и разработчикам работодатели готовы платить в среднем 55 тыс. рублей в месяц, инженерам — 48 тыс. рублей.

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Фото с сайта mosopora.ru

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