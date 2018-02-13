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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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На въезде в Челябинск со стороны Троицка загорелся Volkswagen
13.02.2018 г. 10:14
Фото с сайта 74.ru
Авария произошла ночью 13 февраля, примерно в 2:30. Как сообщает 74.ru, водитель успел покинуть автомобиль и серьезных травм не получил.
"Сегодня ночью примерно в 2:30 на въезде в город со стороны Коркино Volkswagen Polo въехал в разделительное ограждение и загорелся. Наш огнетушитель с возгоранием не справился, если бы мы проезжали место ДТП на одну-две минуты раньше, может быть, смогли бы потушить", - цитирует издание очевидцев.
Фото с сайта 74.ru
Видео:74ru / youtube.com
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Фото с сайта 74.ru
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