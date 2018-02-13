На въезде в Челябинск со стороны Троицка загорелся Volkswagen

Фото с сайта 74.ru

Авария произошла ночью 13 февраля, примерно в 2:30. Как сообщает 74.ru, водитель успел покинуть автомобиль и серьезных травм не получил.

"Сегодня ночью примерно в 2:30 на въезде в город со стороны Коркино Volkswagen Polo въехал в разделительное ограждение и загорелся. Наш огнетушитель с возгоранием не справился, если бы мы проезжали место ДТП на одну-две минуты раньше, может быть, смогли бы потушить", - цитирует издание очевидцев.

Фото с сайта 74.ru

Видео:74ru / youtube.com

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта 74.ru

Все новости за 13.02.2018 г.»