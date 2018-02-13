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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
Отработавшие на Дальнем Востоке «атомные батареи» отправят на хранение в Челябинскую область
13.02.2018 г. 10:04
Фото с сайта idaten.ru
В настоящее время на предприятии "Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами" хранится 34 отработавших установленный срок эксплуатации радиоизотопных термоэлектрических генератора, пишет РИА Новости.
Росатом объявил конкурс на их разборку и транспортировку батарей. Они будут отправлены на долговременное хранение на ПО «Маяк». Работы планируют завершить к концу 2019 года.
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Фото с сайта idaten.ru
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