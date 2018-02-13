Законсервированный челябинский смог начали продавать в интернете

Фото с сайта avito.ru

Сувенир называется «Челябинский воздух со смогом». Объявление появилось на сайте Avito 9 февраля 2018 года. На фотографии изображены четыре банки с этикетками, на которых демонстрируется панорама заводов с дымящими трубами. Наверху - надпись «Челябинский воздух со смогом!!!», а ниже – текст: «Chelyabinsk air smog».

В самом объявлении автор поясняет, что этот сувенир произведен в Челябинске, купить его можно за 200 рублей. «Очень актуален на сегодняшний день! Консервированный ЧЕЛЯБИНСКИЙ СМОГ!!!», - добавляет автор.

Скриншот с сайта avito.ru

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Фото с сайта avito.ru

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