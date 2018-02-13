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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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В Тургояк слили 52 цистерны нечистот
13.02.2018 г. 09:02
Фото с сайта uralresort.ru
В мэрии города уточнили масштаб случившегося экологического ЧП. В водоем попало 2 тыс. 600 кубометров канализационных стоков, сообщает «Миасский рабочий» со ссылкой на руководителя управления по экологии и природопользованию Петра Брусянина.
Факт загрязнения канализационными стоками озера Тургояк выявили волонтеры общественного движения «Гражданский патруль» 27 января. В отношении фирмы «Золотой пляж», которая сливала нечистоты, возбуждено административное дело. Нарушителю грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей.
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Фото с сайта uralresort.ru
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