В Тургояк слили 52 цистерны нечистот

Фото с сайта uralresort.ru

В мэрии города уточнили масштаб случившегося экологического ЧП. В водоем попало 2 тыс. 600 кубометров канализационных стоков, сообщает «Миасский рабочий» со ссылкой на руководителя управления по экологии и природопользованию Петра Брусянина.

Факт загрязнения канализационными стоками озера Тургояк выявили волонтеры общественного движения «Гражданский патруль» 27 января. В отношении фирмы «Золотой пляж», которая сливала нечистоты, возбуждено административное дело. Нарушителю грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

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Фото с сайта uralresort.ru

Все новости за 13.02.2018 г.»