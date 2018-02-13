В Парковом обстреляли Volvo сына депутата, которая подала в суд на минэкологии Челябинской области

Фото с сайта zona.media

ЧП произошло вечером в понедельник, 12 февраля. Был обстрелян автомобиль сына депутата Полетаевского сельского поселения Юлии Кудашовой. Парень обнаружил отверстия от пуль и разбитое пассажирское стекло, когда садился в машину.

На место происшествия выезжала полиция. Юлия Кудашова активно выступает против использования полетаевского полигона ТБО в качестве основной площадки для складирования мусора. 9 февраля она подала в суд на минэкологии области.

«Наш полигон рассматривается как основная площадка для складирования отходов из 13 муниципалитетов. Мы просто захлебнемся от мусора. Меня уже предупреждали, что надо быть осторожнее, беспокоиться за детей… Не хочется верить, что происшествие связано с моей деятельностью. Но наш председатель совета депутатов Полетаевского сельского поселения был вынужден сложить полномочия из-за того, что разделял мою позицию…» - цитирует Znak.com Юлию Кудашову.

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Фото с сайта zona.media

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