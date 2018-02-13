В Челябинске в тройном ДТП с маршруткой серьезно пострадал пассажир легковушки

13.02.2018 г. 08:15

В Челябинске в тройном ДТП с маршруткой серьезно пострадал пассажир легковушки
Фото с сайта https://vk.com/region_chelyaba

Авария произошла в районе шести часов вечера в понедельник, 12 февраля, на Копейском шоссе. Автомобиль Toyota Corona на высокой скорости въехал в маршрутный ПАЗ №77. От удара автобус отбросило на стоящую впереди Lada Granta.

В результате ДТП серьезно пострадал пассажир иномарки. Его госпитализировали. Несколько пассажиров маршрутки получили легкие ушибы. В настоящее время полицейские выясняют причины ДТП.

 

   Фото: "Регион-74 | Челябинск" / vk.com

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта https://vk.com/region_chelyaba

 

Все новости за 13.02.2018 г.»

Новости на эту тему