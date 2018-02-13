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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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В Челябинске в тройном ДТП с маршруткой серьезно пострадал пассажир легковушки
13.02.2018 г. 08:15
Фото с сайта https://vk.com/region_chelyaba
Авария произошла в районе шести часов вечера в понедельник, 12 февраля, на Копейском шоссе. Автомобиль Toyota Corona на высокой скорости въехал в маршрутный ПАЗ №77. От удара автобус отбросило на стоящую впереди Lada Granta.
В результате ДТП серьезно пострадал пассажир иномарки. Его госпитализировали. Несколько пассажиров маршрутки получили легкие ушибы. В настоящее время полицейские выясняют причины ДТП.
Фото: "Регион-74 | Челябинск" / vk.com
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Фото с сайта https://vk.com/region_chelyaba
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