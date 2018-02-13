В Челябинске в тройном ДТП с маршруткой серьезно пострадал пассажир легковушки

Фото с сайта https://vk.com/region_chelyaba

Авария произошла в районе шести часов вечера в понедельник, 12 февраля, на Копейском шоссе. Автомобиль Toyota Corona на высокой скорости въехал в маршрутный ПАЗ №77. От удара автобус отбросило на стоящую впереди Lada Granta.

В результате ДТП серьезно пострадал пассажир иномарки. Его госпитализировали. Несколько пассажиров маршрутки получили легкие ушибы. В настоящее время полицейские выясняют причины ДТП.

Фото: "Регион-74 | Челябинск" / vk.com

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Фото с сайта https://vk.com/region_chelyaba

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