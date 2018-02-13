Из-за ОРВИ восемь школ в Челябинской области закрыли на карантин

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Увеличение уровня заболеваемости отмечается в 33 городах и районах области. Карантинные мероприятия в больницах и школах введены в Саткинском, Каслинском, Увельском районах и Южноуральске. По данным управления Роспотребнадзора, полностью приостановлен учебный процесс в восьми среднеобразовательных учреждениях, на карантин ушли 86 классов из 30 школ, одна группа техникума и четыре группы в трех детсадах.

За последнюю неделю уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в области вырос на 17%. В Челябинске за неделю зарегистрировано 11 тыс. 714 случаев ОРВИ; заболеваемость на 13% выше уровня предыдущей недели и на 7% ниже уровня эпидпорога. По данным лабораторного мониторинга, рост числа случаев ОРВИ в регионе обусловлен преимущественной циркуляцией возбудителей парагриппа и риновирусной инфекции.

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Фото с сайта ptzgovorit.ru

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