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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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Прокуратура придумала новый порядок демонтажа киосков в Челябинске
12.02.2018 г. 15:58
Фото с сайта r54.fssprus.ru
Сегодня предприниматели могут добровольно сносить свои незаконные ларьки, однако потом ничто не мешает им устанавливать эти киоски в тех же местах. При этом для принудительного сноса власти вынуждены проводить длительную процедуру согласований. По данным ведомства, в документах, которые использует администрация Челябинска, не прописаны шаги для повторного демонтажа. Коммерсанты этим и пользуются.
Прокуратура направила свое предложение в гордуму Челябинска, чтобы депутаты внесли изменения в документы.
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Фото с сайта r54.fssprus.ru
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