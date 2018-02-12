Прокуратура придумала новый порядок демонтажа киосков в Челябинске

Фото с сайта r54.fssprus.ru

Сегодня предприниматели могут добровольно сносить свои незаконные ларьки, однако потом ничто не мешает им устанавливать эти киоски в тех же местах. При этом для принудительного сноса власти вынуждены проводить длительную процедуру согласований. По данным ведомства, в документах, которые использует администрация Челябинска, не прописаны шаги для повторного демонтажа. Коммерсанты этим и пользуются.

Прокуратура направила свое предложение в гордуму Челябинска, чтобы депутаты внесли изменения в документы.

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Фото с сайта r54.fssprus.ru

Все новости за 12.02.2018 г.»