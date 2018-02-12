Южноуральцы подали более 30 тыс. заявок на благоустройство парков и скверов

Фото с сайта involokolamsk.ru

Из этого списка будет составлен перечень территорий для рейтингового голосования. Оно пройдет в регионе 18 марта.

Жители Верхнего Уфалея, Златоуста, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска, Миасса, Челябинска и других крупных городов области выберут, какие общественные территории необходимо благоустроить в первую очередь. Объекты, которые наберут больше всего голосов, будут реконструированы в этом году. Остальные территории войдут в программу благоустройства на 2019 год.

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Фото с сайта involokolamsk.ru

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