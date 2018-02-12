Челябинск
- -10 ... -12 C°
- -8 ... -10 C°
- 58.0171р. - 0.1547
- 71.245р. - 0.1493
Персонально ваш
-
09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
Южноуральцы подали более 30 тыс. заявок на благоустройство парков и скверов
12.02.2018 г. 15:53
Фото с сайта involokolamsk.ru
Из этого списка будет составлен перечень территорий для рейтингового голосования. Оно пройдет в регионе 18 марта.
Жители Верхнего Уфалея, Златоуста, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска, Миасса, Челябинска и других крупных городов области выберут, какие общественные территории необходимо благоустроить в первую очередь. Объекты, которые наберут больше всего голосов, будут реконструированы в этом году. Остальные территории войдут в программу благоустройства на 2019 год.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта involokolamsk.ru
Новости на эту тему
- 09.02.2018 г. Челябинцам предлагают проголосовать за улучшение городской среды
- 09.02.2018 г. Как повысить явку на выборах? Поможет ли опрос по благоустройству Челябинска?
- 08.02.2018 г. Челябинцы смогут сами выбрать, где будет сквер, а где - новый памятник
- 24.01.2018 г. Южноуральцам предлагают самим решить, какие территории надо привести в порядок
- 07.12.2017 г. В Челябинске 8 декабря будет работать замминистра строительства России Андрей Чибис