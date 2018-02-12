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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Губернатор потребовал найти компромисс в вопросе закрытия разворота на М5 у Долгодеревенского
12.02.2018 г. 15:49
Южноуральцы сообщают о неудобствах, с которыми приходится сталкиваться после того, как разворот закрыли. Проезд на участке запретили с 8 февраля 2018 года. Решение госавтоинспекция объяснила тем, что там происходит много аварий - за прошлый год было зафиксировано 39 ДТП. Место разворота закрыто снежным валом. Теперь выехать из села в сторону Челябинска водители могут только через двухуровневую развязку на Аргаяш.
Губернатор Борис Дубровский поручил правительству совместно с ГИБДД, дорожными службами и администрацией Сосновского района изучить изменения в схеме движения и найти компромиссное решение. Вопрос обсудят на ближайшем заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения.
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Скриншот с сайта youtube.com / Сосновская Нива
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