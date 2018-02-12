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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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43 челябинки получили «путинское» пособие за рождение первенца в январе
12.02.2018 г. 15:44
Фото с сайта pravmin74.ru
Всего в городе в первый месяц 2018-го года на свет появилось около 1,5 тыс. первенцев. 43 матерям было назначено федеральное пособие. "Еще 30 женщин находятся в очереди", — сообщила председатель комитета по социальной политике Лариса Мошкова.
Всего на Южном Урале пособие оформили уже 103 женщины, 64 из них получат деньги в ближайшее время. На ежемесячные выплаты претендуют семьи, доходы которых не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Сумма пособия составляет 10 тыс. 221 рубль.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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