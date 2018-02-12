43 челябинки получили «путинское» пособие за рождение первенца в январе

Фото с сайта pravmin74.ru

Всего в городе в первый месяц 2018-го года на свет появилось около 1,5 тыс. первенцев. 43 матерям было назначено федеральное пособие. "Еще 30 женщин находятся в очереди", — сообщила председатель комитета по социальной политике Лариса Мошкова.

Всего на Южном Урале пособие оформили уже 103 женщины, 64 из них получат деньги в ближайшее время. На ежемесячные выплаты претендуют семьи, доходы которых не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Сумма пособия составляет 10 тыс. 221 рубль.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 12.02.2018 г.»