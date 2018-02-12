Трассу М5 «Урал» от снега расчищают 40 уборочных машин

Фото с сайта cheladmin.ru

Техника работает в регионе с 11 февраля. Всего на уборке магистралей федерального значения в Челябинской области задействовано 80 машин: 40 из них и сейчас заняты на участке Челябинск - Сатка, остальные продолжают патрульную очистку других трасс, сообщила пресс-секретарь управления дорог «Южный Урал» Татьяна Денисова.

Кроме того, подрядчик ведет обработку полотна противогололедными материалами. Движение по дорогам федерального значения, в том числе по автомагистрали М5 «Урал», штатное, без заторов и ограничений для всех видов транспорта. Ведомство и подрядчик ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

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Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 12.02.2018 г.»