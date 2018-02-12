Челябинск
- -10 ... -12 C°
- -8 ... -10 C°
- 58.0171р. - 0.1547
- 71.245р. - 0.1493
Персонально ваш
-
09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
Пропавшая по дороге в Челябинск 18-летняя девушка нашлась
12.02.2018 г. 15:24
Она находилась у знакомых в Миассе. Девушка работала в Златоусте. В пятницу, 9 февраля, она вышла из дома подруги в Миассе и пропала. Известно, что собиралась ехать в Челябинск. К розыску подключились полиция и волонтеры. В итоге девушку обнаружили в Миассе.
"Она находилась у знакомых. Противоправные действия в отношении нее не совершались", — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 12.02.2018 г. 18-летняя девушка пропала по дороге в Челябинск
- 09.02.2018 г. Волонтеры будут прочесывать лес и кладбище в поисках копейчанина, который пропал неделю назад
- 07.02.2018 г. В Челябинске ищут девочку, пропавшую почти сутки назад
- 04.02.2018 г. Женщина ночью ушла из дома в Магнитогорске и пропала
- 31.01.2018 г. На Южном Урале почти месяц разыскивают женщину со шрамом на щеке