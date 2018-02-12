Пропавшая по дороге в Челябинск 18-летняя девушка нашлась

Она находилась у знакомых в Миассе. Девушка работала в Златоусте. В пятницу, 9 февраля, она вышла из дома подруги в Миассе и пропала. Известно, что собиралась ехать в Челябинск. К розыску подключились полиция и волонтеры. В итоге девушку обнаружили в Миассе.

"Она находилась у знакомых. Противоправные действия в отношении нее не совершались", — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 12.02.2018 г.»