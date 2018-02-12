Доходы южноуральцев в ближайшие месяцы увеличатся

Фото с сайта careerist.ru

В Челябинской области прогнозируют повышение потребительской активности. По данным Финансового университета при правительстве России, в январе 2018 года "короткий" индекс увеличился на 3,9 пункта. Благодаря этому Южный Урал вошел в пятерку регионов, где аналитики прогнозируют прирост реальных зарплат и потребительской активности.

В ближайшие два месяца наибольшего роста доходов также можно ожидать в Липецкой, Свердловской областях, Алтайском и Красноярском краях. В среднем по России "короткий" индекс в январе увеличился на 1,5 пункта.

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Все новости за 12.02.2018 г.»