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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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Доходы южноуральцев в ближайшие месяцы увеличатся
12.02.2018 г. 15:18
Фото с сайта careerist.ru
В Челябинской области прогнозируют повышение потребительской активности. По данным Финансового университета при правительстве России, в январе 2018 года "короткий" индекс увеличился на 3,9 пункта. Благодаря этому Южный Урал вошел в пятерку регионов, где аналитики прогнозируют прирост реальных зарплат и потребительской активности.
В ближайшие два месяца наибольшего роста доходов также можно ожидать в Липецкой, Свердловской областях, Алтайском и Красноярском краях. В среднем по России "короткий" индекс в январе увеличился на 1,5 пункта.
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