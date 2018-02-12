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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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Челябинца будут судить за торговлю наркотиками и легализацию около 10 млн рублей
12.02.2018 г. 15:15
Фото с сайта regionsamara.ru
По версии следствия, мужчина с июля 2014 года до марта 2017-го продавал запрещенные вещества через собственный интернет-магазин. В день задержания у челябинца изъяли более 50 граммов смесей. Полученные деньги наркоторговец легализовывал путем перечисления на различные счета. Общая сумма составила более 9,6 млн рублей. На имущество обвиняемого наложен арест, сообщили в областной прокуратуре.
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Фото с сайта regionsamara.ru
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