Для обвиняемого в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ просят 24 года колонии

Фото с сайта 74.мвд.рф

Сегодня, 12 февраля, в Челябинском областном суде начались прения по уголовному делу об убийстве покупательницы в салоне интерьера. Прокурор считает, что обвиняемого следует отправить в колонию на 24 года. Такого же мнения придерживается и муж убитой. На вторник назначено выступление стороны защиты.

Преступление произошло 5 декабря 2016 года в одном из магазинов в центре Челябинска. Женщина пришла туда за душевой кабиной, которую ранее заказала. Но продавец не оформил документы, поэтому товар не доставили. Между мужчиной и покупательницей произошел конфликт. В результате продавец набросился на женщину с ножом и убил ее. Позже выяснилось, что он специально не сделал заказ, чтобы присвоить деньги.

Известно, что погибшая была дочерью одного из бывших руководителей ЧТЗ. Вдовец заявил к обвиняемому иск на 20 млн рублей.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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