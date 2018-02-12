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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Для обвиняемого в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ просят 24 года колонии
12.02.2018 г. 15:13
Сегодня, 12 февраля, в Челябинском областном суде начались прения по уголовному делу об убийстве покупательницы в салоне интерьера. Прокурор считает, что обвиняемого следует отправить в колонию на 24 года. Такого же мнения придерживается и муж убитой. На вторник назначено выступление стороны защиты.
Преступление произошло 5 декабря 2016 года в одном из магазинов в центре Челябинска. Женщина пришла туда за душевой кабиной, которую ранее заказала. Но продавец не оформил документы, поэтому товар не доставили. Между мужчиной и покупательницей произошел конфликт. В результате продавец набросился на женщину с ножом и убил ее. Позже выяснилось, что он специально не сделал заказ, чтобы присвоить деньги.
Известно, что погибшая была дочерью одного из бывших руководителей ЧТЗ. Вдовец заявил к обвиняемому иск на 20 млн рублей.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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