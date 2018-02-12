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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
За неделю из-за режима НМУ в Челябинск не пустили более 60 большегрузов
12.02.2018 г. 15:07
Фото с сайта ru.megasos.com
На автовладельцев составлено более 40 административных протоколов, сообщил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Александр Рымарев. Ограничение на въезд грузовых машин в период НМУ начало действовать с декабря 2017 года. В Челябинске условия, препятствующие рассеиванию вредных веществ, сохраняются с 30 января 2018 года, они продержатся как минимум до 19 часов сегодняшнего дня, 12 февраля.
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Фото с сайта ru.megasos.com
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