За неделю из-за режима НМУ в Челябинск не пустили более 60 большегрузов

Фото с сайта ru.megasos.com

На автовладельцев составлено более 40 административных протоколов, сообщил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Александр Рымарев. Ограничение на въезд грузовых машин в период НМУ начало действовать с декабря 2017 года. В Челябинске условия, препятствующие рассеиванию вредных веществ, сохраняются с 30 января 2018 года, они продержатся как минимум до 19 часов сегодняшнего дня, 12 февраля.

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Фото с сайта ru.megasos.com

Все новости за 12.02.2018 г.»