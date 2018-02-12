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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Застреленного браконьером инспектора охотнадзора представят к госнаграде
12.02.2018 г. 14:29
Орден Мужества будет вручен посмертно. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале «Молнии Дубровского». Отмечается также, что семье погибшего будет оказана материальная помощь. Организацию похорон взяло на себя главное управление лесами Челябинской области.
Как сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области, тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением было обнаружено 10 февраля 2018 года в лесном массиве около станции Тумак Карталинского района. По подозрению в убийстве был задержан 47-летний житель Карталов. Ему предъявлено обвинение. По версии следствия, браконьер выстрелил в инспектора во время незаконной охоты.
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