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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
В Челябинске 79-летнюю пенсионерку обманули на 150 тыс. рублей в салоне красоты
12.02.2018 г. 12:30
5 ноября 2017 года челябинка прошла бесплатную процедуру в фитоцентре. Затем сотрудники салона стали оказывать на пенсионерку, с ее же слов, психологическое давление. В результате она купила абонемент на услуги по уходу за лицом и телом. Его стоимость составила 84 тыс. рублей. "С целью его оплаты меня фактически вынудили также подписать договор выдачи карты «Мои покупки» с лимитом кредитования 63200 рублей под 26,4% годовых", - цитирует пенсионерку пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.
Кредитные деньги женщина не получила. На следующий день она вернулась в фитоцентр и потребовала расторгнуть договор, однако получила отказ. В банке пожилой челябинке сообщили, что фитоцентр не вернул 63,2 тыс. рублей. Омбудсмен направила обращение в банк и получила справку, которая подтвердила погашение задолженности в полном объеме.
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