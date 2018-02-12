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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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Карталинскому браконьеру предъявлено обвинение в убийстве сотрудника госохотнадзора
12.02.2018 г. 11:49
Фото с сайта sledcom.ru
Специалиста надзорного органа застрелил 47-летний мужчина, который охотился незаконно. По версии следствия, вечером в субботу, 10 февраля, в лесу около станции Тумак было обнаружено тело сотрудника госохотнадзора.
Выяснилось, что мужчину застрелил браконьер - житель Карталов. В настоящее время он задержан, проводятся мероприятия по сбору доказательств. Решается вопрос о заключении под стражу, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта sledcom.ru
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