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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
18 марта челябинцы выберут не только президента, но и места для благоустройства города
12.02.2018 г. 11:47
Список объектов для благоустройства уже сформирован. В каждом районе выбрано по 450-500 таких мест. Это дворы, скверы, парки, которые нуждаются в реконструкции. Сейчас идет обработка полученных данных. Дизайн-проекты будут готовы для голосования до 1 марта.
Госпрограмма «Формирование комфортной городской среды» финансируется из федерального бюджета, она рассчитана до 2022 года. В 2018-ом благоустроят те объекты, за которые проголосует большее количество человек. Остальные - в последующие годы. На реализацию госпрограммы будет направлено более 350 млн рублей. Каждый район получит примерно по 50 млн. На что потратить эти деньги, челябинцы решат 18 марта. Опрос будет проводиться на площадках рядом с избирательными участками - там поставят специальные урны для голосования.
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Фото с сайта penza-post.ru
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