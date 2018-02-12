Разрушающийся детский сад в Челябинской области после вмешательства прокуратуры начали ремонтировать

Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Опасное для жизни здание было обнаружено в варненском селе Алексеевка. Плитка козырька над входом в пищеблок детсада №2 начала обрушаться, в лестницах аварийного выхода есть сквозные дыры, трещины. На территорию игровой площадки детей водят через арку одной из эвакуационных лестниц, что создает угрозу жизни и здоровью.

Прокуратура потребовала устранить нарушения. Заведующая детсадом привлечена к дисциплинарной ответственности. В настоящее время в учреждении идет ремонт. Работы планируют завершить к концу февраля.

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Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области

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