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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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Разрушающийся детский сад в Челябинской области после вмешательства прокуратуры начали ремонтировать
12.02.2018 г. 11:01
Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области
Опасное для жизни здание было обнаружено в варненском селе Алексеевка. Плитка козырька над входом в пищеблок детсада №2 начала обрушаться, в лестницах аварийного выхода есть сквозные дыры, трещины. На территорию игровой площадки детей водят через арку одной из эвакуационных лестниц, что создает угрозу жизни и здоровью.
Прокуратура потребовала устранить нарушения. Заведующая детсадом привлечена к дисциплинарной ответственности. В настоящее время в учреждении идет ремонт. Работы планируют завершить к концу февраля.
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области
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