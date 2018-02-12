В Еманжелинске единоборства детям преподавал экстремист

Фото с сайта 74.мвд.рф

По данным прокуратуры, мужчина освободился из заключения в июле 2017 года и с декабря начал преподавать в фитнес-клубе. Он работал с детьми от четырех до 11 лет. Выяснилось, что еманжелинец дважды нарушил закон: во-первых, как осужденный он не имел права преподавать несовершеннолетним, во-вторых, действовал как индивидуальный предприниматель без соответствующей госрегистрации.

В результате прокуратура в отношении мужчины возбудила дело об административном правонарушении. Также ему объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

Мужчина был осужден приговором Челябинского облсуда от 20 февраля 2013 года за приготовление к насильственному захвату власти, а также за участие в деятельности экстремистской организации к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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