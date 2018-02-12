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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
В Ленинском районе горит цех по обработке дерева
12.02.2018 г. 10:56
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Сообщение о возгорании поступило сегодня, 12 февраля, в 11:21. По данным регионального управления МЧС, пожар начался в промышленном помещении на Копейском шоссе, 48. Рабочие самостоятельно эвакуировались из цеха. Площадь возгорания составляет 350 квадратных метров. В настоящее время пожар второй категории сложности пытаются потушить сотрудники МЧС.
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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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