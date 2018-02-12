В Ленинском районе горит цех по обработке дерева

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании поступило сегодня, 12 февраля, в 11:21. По данным регионального управления МЧС, пожар начался в промышленном помещении на Копейском шоссе, 48. Рабочие самостоятельно эвакуировались из цеха. Площадь возгорания составляет 350 квадратных метров. В настоящее время пожар второй категории сложности пытаются потушить сотрудники МЧС.

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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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