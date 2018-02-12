Выпускник ЮУрГУ погиб в авиакатастрофе с Ан-148 в Подмосковье

Фото с сайта www.mchs.gov.ru

Илья Ставский был одним из пассажиров самолета Ан-148, который разбился в Раменском районе Московской области. В воскресенье он отмечал свой день рождения - ему исполнилось 33 года. Мужчина летел из Москвы в Орск к родственникам.

Илья Ставский родился в Оренбургской области, учился в Челябинске - в Южно-Уральском госуниверситете на энергетическом факультете, а затем работал в УГМК. Несколько лет назад бросил работу. В интервью ЕТВ мужчина рассказывал, что после увольнения начал оказывать людям психологическую, эзотерическую и магическую помощь.

Самолет компании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение днем в воскресенье, 11 февраля. Он пропал с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. Обломки лайнера были обнаружены возле поселка Степановское Раменского района. На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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Фото с сайта www.mchs.gov.ru

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