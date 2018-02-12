Челябинская область вновь заняла последнее место в экологическом рейтинге «Зеленого патруля»

Фото с сайта pravmin74.ru

Общественная организация опубликовала документ по итогам 2017 года. Обстановку в российских регионах проанализировали по природоохранным, промышленно-экологическим и социально-экологическим показателям. Также исследователи составили сводный индекс. По нему Челябинская область оказалась на последнем - 85-м месте.

По итогам исследований лета 2017-го, Южному Уралу удалось улучшить свою позицию. Тогда регион поднялся на 84-е место. Однако по общим результатам 2017 года Челябинская область вновь опустилась на последнюю строчку. Такое же место она заняла в 2016-м.

"Низкое качество атмосферного воздуха в области связывается с несколькими факторами: большим количеством промышленных предприятий-загрязнителей, низким качеством топлива, которым заправляют автомобили в регионе, а также неблагоприятными метеоусловиями", — отметили в "Зеленом патруле".

Первые три строчки экорейтинга заняли Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

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Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 12.02.2018 г.»