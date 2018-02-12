В Челябинске начал работу эвакуатор для автобусов

Фото с сайта 74.мвд.рф

Спецтехника грузоподъемностью более пяти тонн может транспортировать автобусы, если у водителя отсутствуют карты маршрутов и свидетельства, либо он работает в состоянии алкогольного опьянения, а также в случае технических неисправностей машины. Об этом было заявлено сегодня, 12 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

По словам руководителя управления транспорта Романа Болотова, эвакуатор стоил 800 тыс. рублей, это деньги подрядчика – компании «Лидер», которая занимается вывозом легковых автомобилей. По словам чиновника, эвакуатор уже работает на улицах Челябинска. Он увозит автобусы и маршрутки на штрафстоянку.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 12.02.2018 г.»