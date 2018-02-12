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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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В Челябинске начал работу эвакуатор для автобусов
12.02.2018 г. 10:48
Фото с сайта 74.мвд.рф
Спецтехника грузоподъемностью более пяти тонн может транспортировать автобусы, если у водителя отсутствуют карты маршрутов и свидетельства, либо он работает в состоянии алкогольного опьянения, а также в случае технических неисправностей машины. Об этом было заявлено сегодня, 12 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.
По словам руководителя управления транспорта Романа Болотова, эвакуатор стоил 800 тыс. рублей, это деньги подрядчика – компании «Лидер», которая занимается вывозом легковых автомобилей. По словам чиновника, эвакуатор уже работает на улицах Челябинска. Он увозит автобусы и маршрутки на штрафстоянку.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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