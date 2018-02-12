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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
«Южуралмост» выводит на борьбу с последствиями снегопада 60-80 снегоуборочных машин
12.02.2018 г. 10:39
Фото с сайта cheladmin.ru
Мэр Евгений Тефтелев сегодня, 12 февраля, сообщил, что лично следит за состоянием дорог и прогнозом погоды. Так, осадки ожидаются сегодня и завтра, в среду без осадков, а в четверг и пятницу снегопады продолжатся.
Сегодня на уборке дорог работают 60-80 машин. В случае сильных снегопадов генпродрядчик «Южуралмост» обещает вывести до 260 единиц техники. Утром в понедельник, 12 февраля, город встал в 7-балльных пробках. Снег шел все минувшие выходные. Из-за неочищенных дорог произошли десятки ДТП.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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