18-летняя девушка пропала по дороге из Златоуста в Челябинск

Ульяна Чаплинская исчезла 8 февраля 2018 года. Известно, что девушка работает в Златоусте, в пятницу, 8 февраля, она гостила у подруги в Миассе, а потом отправилась в Челябинск, сообщают волонтеры в своей группе «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте». С тех пор о пропавшей ничего не известно - связь с ней потеряна, на телефон она не отвечает.

Приметы: рост 162 см, телосложение плотное, цвет волос черный, глаза карие, на запястье правой руки татуировка в виде знака бесконечности. Была одета в темно-синюю куртку-парку с меховым капюшоном, синие джинсы и черные сапоги. С собой у девушки была синяя сумка через плечо.

Источник: «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег) / vk.com

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ульяны Чаплинской, волонтеры просят сообщить по телефону 8-908-81-69-470 или обратиться в полицию.

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