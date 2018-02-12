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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
18-летняя девушка пропала по дороге из Златоуста в Челябинск
12.02.2018 г. 09:48
Ульяна Чаплинская исчезла 8 февраля 2018 года. Известно, что девушка работает в Златоусте, в пятницу, 8 февраля, она гостила у подруги в Миассе, а потом отправилась в Челябинск, сообщают волонтеры в своей группе «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте». С тех пор о пропавшей ничего не известно - связь с ней потеряна, на телефон она не отвечает.
Приметы: рост 162 см, телосложение плотное, цвет волос черный, глаза карие, на запястье правой руки татуировка в виде знака бесконечности. Была одета в темно-синюю куртку-парку с меховым капюшоном, синие джинсы и черные сапоги. С собой у девушки была синяя сумка через плечо.
Источник: «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег) / vk.com
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ульяны Чаплинской, волонтеры просят сообщить по телефону 8-908-81-69-470 или обратиться в полицию.
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