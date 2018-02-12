Челябинцы жалуются на маршрутку с замерзшим лобовым стеклом

Фото с сайта www.1gai.ru

Микроавтобус с обледеневшим передним стеклом заметили на маршруте №39. Один из пассажиров выложил фотографию салона в группу "Регион-74 | Челябинск" в соцсети "ВКонтакте". В комментариях горожане делятся предположениями о том, каким образом водитель управляет транспортом в таких условиях. "Автопилот, машина сама знает маршрут", — пишет один из пользователей. По словам автора снимка, к концу маршрута лед на стекле немного растаял, и видимость улучшилась.

Фото: "Регион-74 | Челябинск" / vk.com

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта www.1gai.ru

Все новости за 12.02.2018 г.»