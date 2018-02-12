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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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Челябинцы жалуются на маршрутку с замерзшим лобовым стеклом
12.02.2018 г. 09:33
Фото с сайта www.1gai.ru
Микроавтобус с обледеневшим передним стеклом заметили на маршруте №39. Один из пассажиров выложил фотографию салона в группу "Регион-74 | Челябинск" в соцсети "ВКонтакте". В комментариях горожане делятся предположениями о том, каким образом водитель управляет транспортом в таких условиях. "Автопилот, машина сама знает маршрут", — пишет один из пользователей. По словам автора снимка, к концу маршрута лед на стекле немного растаял, и видимость улучшилась.
Фото: "Регион-74 | Челябинск" / vk.com
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Фото с сайта www.1gai.ru
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