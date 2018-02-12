В Челябинске ожидается снежная рабочая неделя

Фото с сайта vladnews.ru

Небольшой снег в городе будет идти каждый день до пятницы, 16 февраля, сообщили в Gismeteo. На выходные синоптики осадков не прогнозируют. Однако, по данным сервиса Яндекс Погода, снег будет идти в Челябинске как минимум до середины следующей недели. Обильные осадки ожидаются 21 февраля.

Сегодня, 12 февраля, днем в городе будет -10. Ночью температура опустится до -13. Днем во вторник, 13 февраля, в Челябинске ожидается -12 градусов.

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Фото с сайта vladnews.ru

Все новости за 12.02.2018 г.»