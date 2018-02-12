Борис Дубровский выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета АН-148

Фото с сайта www.mchs.gov.ru

"Мы выражаем свои соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье", - говорится в публикации. Она размещена в телеграм-канале "Молнии Дубровского". Вероятно, более подробный текст появится позже на сайте губернатора.

Пассажирский самолет Ан-148 компании "Саратовские авиалинии" разбился днем в воскресенье, 11 февраля, сразу после вылета из аэропорта Домодедово в город Орск Оренбургской области. Он упал в Раменском районе Московской области. На борту самолета было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Известно, что с радаров лайнер пропал через четыре минуты после взлета. В авиакомпании заявляют, что АН-148 прошел обязательную процедуру технического обслуживания и не вызвал вопросов. Однако сейчас также появляется информация, что командир экипажа отказался от противогололедной обработки перед вылетом. В оперативном штабе на месте ЧП отмечают, что самолет ударился о землю с полными баками горючего, то есть в воздухе он не разрушался.

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Фото с сайта www.mchs.gov.ru

Все новости за 12.02.2018 г.»