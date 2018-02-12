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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Утром Челябинск встал в пробках из-за выпавшего снега
12.02.2018 г. 08:36
Ситуацию на дорогах осложнило большое число ДТП, которые также произошли в условиях снегопада. Утром сегодня, 12 февраля, сервис Яндекс.Пробки оценивал ситуацию на дорогах города в семь баллов. Сложно было проехать по главным дорогам Челябинска, ведущим в центр: по проспекту Ленина и Свердловскому, улицам Красной, Братьев Каширины, Труда, Энгельса, Воровского.
Движение транспорта осложняли ДТП. Так, до сих пор из-за аварий на перекрестках Братьев Кашириных и Свердловском проспекте, Энгельса и Коммуны затруднен проезд. Пробки сохраняются на улице Красной на участке от Труда до проспекта Ленина и по Ленина - от Свердловского до Энгельса. Сложности на самом Свердловском проспекте от Ленина до Труда - на этих участках машины движутся со скоростью не более 5 км/ч.
К 10 часам сервис Яндекс.Пробки оценивал ситуацию в Челябинске уже в четыре балла. Синоптики челябинского гидрометцентра предупреждали в пятницу, 9 февраля, о надвигающихся снегопадах.
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