Утром Челябинск встал в пробках из-за выпавшего снега

Фото с сайта n-z.tv

Ситуацию на дорогах осложнило большое число ДТП, которые также произошли в условиях снегопада. Утром сегодня, 12 февраля, сервис Яндекс.Пробки оценивал ситуацию на дорогах города в семь баллов. Сложно было проехать по главным дорогам Челябинска, ведущим в центр: по проспекту Ленина и Свердловскому, улицам Красной, Братьев Каширины, Труда, Энгельса, Воровского.

Движение транспорта осложняли ДТП. Так, до сих пор из-за аварий на перекрестках Братьев Кашириных и Свердловском проспекте, Энгельса и Коммуны затруднен проезд. Пробки сохраняются на улице Красной на участке от Труда до проспекта Ленина и по Ленина - от Свердловского до Энгельса. Сложности на самом Свердловском проспекте от Ленина до Труда - на этих участках машины движутся со скоростью не более 5 км/ч.

К 10 часам сервис Яндекс.Пробки оценивал ситуацию в Челябинске уже в четыре балла. Синоптики челябинского гидрометцентра предупреждали в пятницу, 9 февраля, о надвигающихся снегопадах.

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