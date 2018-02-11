Пьяный водитель в Парковом вылетел в кювет, машина опрокинулась

11.02.2018 г. 19:32

Пьяный водитель в Парковом вылетел в кювет, машина опрокинулась
Фото с сайта vk.com/parkoviy_74

Авария произошла сегодня, 11 февраля, на Краснопольском проспекте.По информации очевидцев, все случилось около 16.00.

 

 

"Мужчина в сильном алкогольном опьянении не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части, после чего автомобиль перевернулся. Выбраться нарушителю помогли очевидцы аварии", - пишут пользователи в группе "Парковый Челябинск" в соцсети "ВКонтакте".

 

 

Участники сообщества добавляют, что только чудом никто не пострадал. Приехавших на место аварии сотрудников ДПС мужчина встретил агрессивно и попытался оказать сопротивление. Успокоили нарушителя только надетые на руки наручники, отмечают очевидцы.

 

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Фото с сайта vk.com/parkoviy_74

 

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