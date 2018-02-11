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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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В Челябинской области задержали браконьера, который застрелил сотрудника госохотнадзора
11.02.2018 г. 12:34
Фото с сайта medialenta.ru
Тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением было обнаружено вечером в субботу, 10 февраля, в лесу рядом со станцией Тумак в Карталинском районе. Задержан житель Карталов, который незаконно охотился в тех местах.
По информации управления СКР по Челябинской области, мужчина выстрелил в сотрудника надзорного органа, когда тот пытался его задержать. Следователи возбудили дело по статье "Убийство", сейчас решают вопрос об избрании карталинцу меры пресечения и предъявлении обвинения.
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Фото с сайта medialenta.ru
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