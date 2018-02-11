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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
Из-за угрозы взрыва из торгового центра в Челябинске эвакуировали 50 человек
11.02.2018 г. 12:19
Фото с сайта Nord-news.ru
Все случилось поздно вечером в субботу, 10 февраля. Оператор службы «02» получил сообщение о том, что в одном из ТК в Калининском районе заложено взрывное устройство.
Персонал и посетители были эвакуированы, сообщили в единой диспетчерской службе. Полиция бомбу не нашла. На поиски ушло порядка часа. Между тем СМИ сообщают, что звонивший уже задержан.
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Фото с сайта Nord-news.ru
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