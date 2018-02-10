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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Шестилетний мальчик погиб при пожаре в Металлургическом районе
10.02.2018 г. 15:57
Все случилось сегодня, 10 февраля, в одном из домов по Шоссе Металлургов. Очевидцы сообщили в пункт пожарной связи, что из квартиры на втором этаже идет дым. Уже через шесть минут после звонка спасатели проникли в помещение: одно звено - через окно, другое - взломав входную дверь.
Вся квартира была наполнена едким плотным дымом. В дальней комнате открытым пламенем горело кресло-кровать. На кухне около окна лежал ребенок, он был без сознания, сообщили в управлении МЧС по Челябинской области.
Пострадавшего пожарные вынесли на улицу и передали врачам. "Более получаса медики пытались реанимировать мальчика, но, не смотря на все титанические усилия, ребенок скончался", - говорится в сообщении. По предварительным данным, возгорание устроил сам пострадавший - с помощью спичек или зажигалки.
Сейчас полиция выясняет, почему маленький ребенок находился дома один.
Фото: Пресс-служба ФПС-3 по Челябинской области
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