Дороги в Челябинской области на пять часов перекроют для проведения авторалли

Фото с сайта raf74.ru

Движение будет ограничено в окрестностях Кыштыма. Там пройдет этап кубка России по авторалли «Малахит – 2018». Открытие состоится в следующую субботу, 17 февраля, в 16:00 часов на городской площади имени К. Маркса. Зрители смогут познакомиться с экипажами и автомобилями.

В соревновательный день гонки будут проходить на крутых поворотах, больших перепадах и трамплинах в районе Косого моста и Куватала. Экипажи выйдут на старт на специальных участках «Слюдорудник» и «Акакуль».

Как сообщается на сайте администрации Кыштыма, в целях безопасности на время соревнований с 16 до 21 часов решено ввести временное ограничение движения транспорта на участках дорог областного значения по маршруту ралли «Малахит – 2018».

Речь идет о двух отрезках. Первый: от отметки Карабаш-Белое озеро-Косой мост до отметки Кыштым- Слюдорудник – Большие Егусты. Второй: от отметки Кыштым- Слюдорудник – Большие Егусты в сторону Куватала.

Фото с сайта raf74.ru

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