В Челябинске иномарка врезалась в маршрутку на пешеходном переходе

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

Все случилось утром сегодня, 10 февраля, в Тракторозаводском районе. На перекрестке улиц Героев Танкограда и Котина столкнулись маршрутное такси Ford Transit и Nissan. Последний на повороте не уступил дорогу микроавтобусу, сообщают очевидцы в группе «Регион 74» в соцсети «ВКонтакте». По некоторым данным, столкновение произошло прямо на пешеходном переходе.

Фото: "Регион 74"/vk.com

На место ДТП оперативно прибыла бригада скорой помощи, но оказалось, что травмы у пассажиров маршрутки не тяжелые: ссадины и ушибы. В больницу никого не повезли.

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

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