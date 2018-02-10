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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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В Челябинске иномарка врезалась в маршрутку на пешеходном переходе
10.02.2018 г. 14:27
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
Все случилось утром сегодня, 10 февраля, в Тракторозаводском районе. На перекрестке улиц Героев Танкограда и Котина столкнулись маршрутное такси Ford Transit и Nissan. Последний на повороте не уступил дорогу микроавтобусу, сообщают очевидцы в группе «Регион 74» в соцсети «ВКонтакте». По некоторым данным, столкновение произошло прямо на пешеходном переходе.
Фото: "Регион 74"/vk.com
На место ДТП оперативно прибыла бригада скорой помощи, но оказалось, что травмы у пассажиров маршрутки не тяжелые: ссадины и ушибы. В больницу никого не повезли.
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
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