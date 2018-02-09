Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 3 по 9 февраля 2018 года.

1. Больше недели в режиме НМУ. Челябинцы оставили рекордное количество жалоб на смог

В Челябинске с 30 января сохраняется режим неблагоприятных метеоусловий, вечером в четверг, 8 февраля, степень опасности повысили - с первой на вторую.

По прогнозам синоптиков челябинского гидрометцентра, НМУ второй степени продержатся в городе до 14:00 10 февраля, а до 19:00 12 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Таким образом, режим "черного неба" сохранится в Челябинске на протяжении почти двух недель.

С начала текущей недели в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу поступило более 400 сообщений о неприятном запахе и плохой видимости, из них рекордное количество - 185 и 189 - в течение среды и четверга.

Как сообщил в понедельник начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Александр Рымарев, на экологическую обстановку в Челябинске влияют пожары на Коркинском разрезе. На тот момент было зарегистрировано три очага возгораний в труднодоступных местах карьера. Общая площадь пожаров - 410 квадратных метров.

Фото с сайта pravmin74.ru

В четверг на Коркинский разрез приехали члены Совета по правам человека при президенте Иван Засурский и Сергей Цыпленков, однако их на борта карьера не пустила охрана. «В Челябинской области находится одна из самых серьезных экологических проблем в России. Это угольный разрез Коркинский. Я считаю, что это такой специальный филиал ада в нашей стране», - сказал Иван Засурский. Правозащитники также обсудили экологическую ситуацию на круглом столе с учеными и приняли участие в заседании рабочей группы, на котором обсуждался проект рекультивации угольного разреза «Коркинский», разработанный РМК.

Фото с сайта 31tv.ru

Глава экофонда "Моя планета" Виталий Безруков сообщил, что в среду на Коркинском разрезе было выявлено превышение в 15 ПДК по сероводороду. В Советском районе Челябинска в этот день зафиксировали превышение ПДК по формальдегиду в шесть раз.

Фото: Виталий Безруков / facebook.com

На этой неделе в Челябинской области также возобновила работу экологическая приемная. Южноуральцы могут подать жалобы не только по телефону горячей линии, но и в интернете, а также в мессенджерах. Кроме того, экологи обещают отслеживать сообщения с хештегами #экоприемная, #экожалоба, #здесьтруба. Подробнее об этом, а также номера телефонов можно узнать здесь.

2. На дорогах Челябинской области вновь заработали треноги

Компания «Аэль-РТС Инжиниринг», выигравшая тендер на фото- и видеофиксацию правонарушений, на этой неделе приступила к работе. Годовой договор между ней и областным учреждением «Центр обработки вызовов системы 112 – Безопасный регион» был подписан 5 февраля.

Фото с сайта mozp.org

На трассах Южного Урала уже регистрируют нарушения правил 30 передвижных постов. Что касается стационарных камер в Челябинске, то они должны заработать к концу февраля. Ранее фото- и видеофиксацией нарушений занималась компания «Ростелеком», ее камеры до сих пор установлены на стационарных постах. Как сообщил корреспонденту "Челябинского эха" руководитель системы «Безопасный регион» Евгений Круглов, у «Аэль-РТС Инжиниринг» почти месяц на то, чтобы заменить камеры «Ростелекома» на свои.

На этой неделе стало известно и о новых камерах, которые появятся на дорогах Челябинска. В ближайшее время ими оборудуют 20 участков. Список можно посмотреть здесь.

3. ГИБДД закрыла жителям Долгодеревенского разворот на М5

Теперь выехать из села в сторону Челябинска водители смогут только через двухуровневую развязку на село Аргаяш. Решение о закрытии разворота приняла комиссия по безопасности дорожного движения в связи с большим числом ДТП на этом участке.

Как сообщили в управлении МВД по Челябинской области, с 2013 года там было зарегистрировано 16 происшествий с пострадавшими, в которых два человека погибли, более 20 получили травмы. Кроме того, в 2017 году зарегистрировано 39 ДТП с материальным ущербом, в 2016-м – 75, в 2015-м – 48.

Видео: Сосновская Нива / youtube.com

Вскоре будут установлены соответствующие знаки, ограждение, нанесена дорожная разметка, а пока на этом участке размещены временный снежный вал и знаки, запрещающие разворот.

4. Жительница Челябинска на Mersedes снесла ворота жилого комплекса в центре города

Инцидент произошел утром во вторник, 6 февраля. Контролер отказался впускать автомобилистку на территорию "Манхэттена", так как машина челябинки не была зарегистрирована в базе данных жителей комплекса. Тогда женщина на Mersedes с разгона снесла ворота, едва не сбив прохожего.

Видео: URA.RU / vk.com

Во дворе комплекса автомобилистка вышла из машины и пыталась проникнуть в подъезды, однако сделать это ей не удалось. Женщина вернулась в автомобиль и покинула парковку, врезавшись в еще одни ворота. Сотрудники ГИБДД задержали челябинку и оформили ДТП.

5. В новой многоэтажке в Чурилово из стены выпал кусок бетона

Кадры зияющей дыры в стене квартиры опубликованы в группе «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте». Соседи разговаривают друг с другом через отверстие, которое появилось после того, как из стены выпал кусок бетона.

Ситуацию обсуждают участники группы. «Очень качественное жилье», - иронизирует челябинка. «Ужас!!!!» - восклицает другой пользователь группы.

Видео: Агентство чрезвычайных новостей / vk.com

Некоторые члены сообщества посоветовали жильцам не искать правды у строительной компании или коммунальщиков, а самостоятельно заделать дыру. Дому, кстати, чуть больше пяти лет.

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