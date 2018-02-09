УФАС требует от маршрутчиков Магнитогорска снизить цены на проезд

Фото с сайта 74.мвд.рф

Четверым индивидуальным предпринимателям нужно вернуть стоимость с сегодняшних 25 рублей до 20 рублей. Речь идет о перевозках на более чем десяти маршрутах.

Повышение цены с 20 до 25 рублей произошло в феврале-марте 2017 года. Челябинское УФАС усматривает в этом нарушение закона о защите конкуренции. Ведомство установило, что маршрутчики заключили соглашение, которое соответствовало экономическим интересам всех участников картеля. В отношении них челябинским УФАС будут возбуждены дела об административных правонарушениях. Перевозчики должны снизить цены за проезд до 7 марта 2018 года, сообщили в пресс-службе челябинского управления ФАС.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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