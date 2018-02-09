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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
УФАС требует от маршрутчиков Магнитогорска снизить цены на проезд
09.02.2018 г. 16:52
Фото с сайта 74.мвд.рф
Четверым индивидуальным предпринимателям нужно вернуть стоимость с сегодняшних 25 рублей до 20 рублей. Речь идет о перевозках на более чем десяти маршрутах.
Повышение цены с 20 до 25 рублей произошло в феврале-марте 2017 года. Челябинское УФАС усматривает в этом нарушение закона о защите конкуренции. Ведомство установило, что маршрутчики заключили соглашение, которое соответствовало экономическим интересам всех участников картеля. В отношении них челябинским УФАС будут возбуждены дела об административных правонарушениях. Перевозчики должны снизить цены за проезд до 7 марта 2018 года, сообщили в пресс-службе челябинского управления ФАС.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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