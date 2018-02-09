Поставки «белого китайца» на Урал организовал заключенный челябинской колонии

Фото с сайта sibkray.ru

У мужчины в местах лишения свободы был доступ к гаджетам и интернету. Арестант вербовал наркоторговцев, которые после освобождения занимались распространением карфентанила на Урале. Вещество поставляли из центральных регионов России, сообщил Znak.com замначальника управления наркоконтроля свердловского управления МВД Евгений Рагозин.

Бывшие заключенные в Екатеринбурге завербовали нескольких закладчиков и начали торговлю. С ноября 2016-го до апреля 2017 года полицейским удалось задержать семь участников наркосети. Позже был определен организатор. Челябинскому заключенному грозит пожизненное лишение свободы.

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Фото с сайта sibkray.ru





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