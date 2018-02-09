Челябинск
- -10 ... -12 C°
- -2 ... -4 C°
- 58.1718р. + 0.4982
- 71.3943р. + 0.6230
Персонально ваш
-
09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
Поставки «белого китайца» на Урал организовал заключенный челябинской колонии
09.02.2018 г. 16:47
Фото с сайта sibkray.ru
У мужчины в местах лишения свободы был доступ к гаджетам и интернету. Арестант вербовал наркоторговцев, которые после освобождения занимались распространением карфентанила на Урале. Вещество поставляли из центральных регионов России, сообщил Znak.com замначальника управления наркоконтроля свердловского управления МВД Евгений Рагозин.
Бывшие заключенные в Екатеринбурге завербовали нескольких закладчиков и начали торговлю. С ноября 2016-го до апреля 2017 года полицейским удалось задержать семь участников наркосети. Позже был определен организатор. Челябинскому заключенному грозит пожизненное лишение свободы.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта sibkray.ru
Новости на эту тему
- 30.01.2018 г. В Челябинской области журналист отдавал деньги от продажи наркотиков больным детям
- 29.01.2018 г. Главный по борьбе с наркотиками в Кыштыме сделал «закладку», чтобы повысить раскрываемость
- 24.01.2018 г. Дело инспектора ГИБДД, обвиняемого в сбыте наркотиков, направлено в суд
- 14.01.2018 г. Челябинец продал наркотики более чем на 17 млн рублей через интернет-магазин
- 11.12.2017 г. В Челябинске за продажу опасных БАДов для похудения будут судить аптекаря